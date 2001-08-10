Тихоокеанское
информационное агентство
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15:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска предлагают награду за сданное оружие

Жителям Южно-Сахалинска предлагают награду за сданное оружие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Южно-Сахалинска в рамках проведения ежегодной оперативно-профилактической операции «Оружие» предусмотрена выплата гражданам вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информация о размерах вознаграждения, адреса пунктов Управления МВД и Управления Росгвардии для сдачи предметов вооружения, а также часы работы пунктов размещены по ссылке.

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