В Хомутово временно ограничат подачу воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации 8 июня временно ограничат подачу холодной воды в нескольких жилых домах планировочного района Хомутово.

Так, воды не будет с 09.30 до 12.30 по адресам: ул. Южная, 20-28, 20а-28б, ул. Автомобильная, 2-16, 4а-14а, 4б-18б.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.