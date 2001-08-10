В Южно-Сахалинске на привокзальной площади приступают к организации транспортно-пересадочного узла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реорганизация привокзальной площади и создание на территории современного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) - часть масштабной работы по модернизации транспортной инфраструктуры Южно-Сахалинска. В том числе, по внедрению в городскую систему общественного транспорта - рельсобусов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Прежде всего модернизация транспортной инфраструктуры направлена на повышение качества перевозок для жителей, уменьшение пробок и внедрение альтернативных видов общественного транспорта. Рельсобусы уже показали свою эффективность и востребованность: минувшей зимой в период снежных циклонов они позволяли быстро и безопасно добраться до города. Особенно рельсобусы востребованы для отдаленных и активно застраивающихся районов города, в их числе Дальнее и Новая Деревня, где проживает более 13 тысяч горожан. Этой осенью планируется увеличение частоты передвижения рельсовых автобусов в 4 раза - с 2-х до 8-ми в день. Создание ТПУ на базе вокзала и привокзальной площади позволит сформировать комфортные условия пересадки для пассажиров с одного вида транспорта на другой для дальнейшего движения по городу.

Для обустройства ТПУ предполагается реконструкция самой привокзальной площади, также будут внесены изменения в организацию дорожного движения на прилегающих улицах. Так, будут обустроены автобусные остановки, павильоны ожидания и накопитель для автобусов. Также появятся навесы, площадки для отдыха, дополнительные пешеходные переходы, туалет, парковочные места, предусмотрено дополнительное освещение и озеленение.

- Главная цель преобразований - это создание современного транспортно-посадочного узла для комфорта пассажиров и гостей города. Кроме того, в процессе ремонта площади решат вопросы с ливневой канализацией. Пешеходные переходы будут исполнены в приподнятом виде для удобства пешеходов, в том числе маломобильных граждан, - рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

Также запланирована организация двустороннего движения как по самой площади, так и на участках Коммунистического проспекта и ул. Карла Маркса, где сейчас движение одностороннее. Кроме того, в настоящее время решается вопрос по организации дополнительных парковочных мест вблизи площади. В частности, речь идет об обустройстве парковки на пустыре возле школы искусств по ул. Карла Маркса.

Планируется, что к работам на площади приступят в середине июня. На время реконструкции проезд для транспорта будет сохранен (организован по временной схеме). Временно будет запрещена парковка личного автотранспорта. Для посадки и высадки пассажиров обустроят временные площадки. О начале работ будет сообщено дополнительно.