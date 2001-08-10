В Поронайском районе продолжается ремонт дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по текущему и капитальному ремонту дорог продолжаются в Поронайском районе.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия затронул около десятка улиц в районном центре, пгт Вахрушев и селе Восток. Дефекты, выявленные после зимы, устранили на улицах Октябрьская, Восточная, Сахалинская, Молодежная, Невельская, Центральная, Победы и многих других. Ликвидированы различные дефекты асфальтобетонного покрытия общей площадью более 800 квадратных метров. Проведены работы по замене основания и слоев дорожной одежды на перекрестке улицы Восточная и улицы Победы.

На этой неделе новое асфальтобетонное покрытие получит перекресток улицы Победы и улицы Октябрьская, площадью 750 квадратных метров. Работники поронайского ДРСУ провели там работы по замене основания и приступили к устройству нижнего слоя асфальта. Также в ближайшие дни дефекты устранят на улице Колхозная и улице Первомайская. Мониторинг за состоянием автомобильных дорог и устранению различных дефектов продолжится до наступления неблагоприятных климатических условий.

Начались работы и на участке улицы Комсомольская, где капитальный ремонт производит ООО «Дорсахстрой». Одну из основных улиц Поронайска строители ремонтируют за счет средств муниципального бюджета. Часть работ произведены в 2021 году, в этом сезоне на Комсомольской монтируют опоры освещения, установят дорожные знаки и произведут укладку нового асфальтобетонного покрытия. Закончить ремонтные работы и открыть движение по обновленному участку планируется до конца октября.