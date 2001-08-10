В Поронайском районе продолжается ремонт дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по текущему и капитальному ремонту дорог продолжаются в Поронайском районе.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия затронул около десятка улиц в районном центре, пгт Вахрушев и селе Восток. Дефекты, выявленные после зимы, устранили на улицах Октябрьская, Восточная, Сахалинская, Молодежная, Невельская, Центральная, Победы и многих других. Ликвидированы различные дефекты асфальтобетонного покрытия общей площадью более 800 квадратных метров. Проведены работы по замене основания и слоев дорожной одежды на перекрестке улицы Восточная и улицы Победы.
На этой неделе новое асфальтобетонное покрытие получит перекресток улицы Победы и улицы Октябрьская, площадью 750 квадратных метров. Работники поронайского ДРСУ провели там работы по замене основания и приступили к устройству нижнего слоя асфальта. Также в ближайшие дни дефекты устранят на улице Колхозная и улице Первомайская. Мониторинг за состоянием автомобильных дорог и устранению различных дефектов продолжится до наступления неблагоприятных климатических условий.
Начались работы и на участке улицы Комсомольская, где капитальный ремонт производит ООО «Дорсахстрой». Одну из основных улиц Поронайска строители ремонтируют за счет средств муниципального бюджета. Часть работ произведены в 2021 году, в этом сезоне на Комсомольской монтируют опоры освещения, установят дорожные знаки и произведут укладку нового асфальтобетонного покрытия. Закончить ремонтные работы и открыть движение по обновленному участку планируется до конца октября.
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