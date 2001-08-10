В Южно-Сахалинске приступили к демотажу магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нестационарный торговый объект, расположенный в 8-м микрорайоне по южной стороне бульвара Анкудинова, решением суда был признан незаконно установленным в еще 2019 году. Собственника обязали освободить земельный участок, однако мер по самостоятельному сносу или перемещению некапитального магазина он не принял, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятия по освобождению земельного участка проводятся в рамках муниципального контракта за счет городского бюджета. В последующем на индивидуального предпринимателя будет возложена обязанность возместить расходы, понесенные администрацией Южно-Сахалинска.

Такая работа в на территории городского округа ведется на регулярной основе. При выявлении самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных торговых объектов принимаются соответствующие меры: перемещение или демонтаж. Так, в 2021 году было демонтировано 5 самовольно и незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка. Проведение мероприятий по освобождению городских территорий в том числе способствует созданию условий благоприятной среды проживания, пожарной безопасности, приданию современного вида объектам потребительского рынка и облику Южно-Сахалинска в целом.