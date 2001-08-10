Сахалинцы поддержали акцию #ПушкинВслух
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы присоединились к онлайн-акции #ПушкинВслух. В преддверии дня рождения русского классика они записали ролики с любимыми произведениями и разместили их в социальных сетях.
Инициатором и первым участником акции выступила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Она разместила на своей странице ролик, в котором читает стихотворение "Если жизнь тебя обманет…", и предложила островитянам поддержать проект.
На призыв откликнулись молодые педагоги Сахалина. Учителя из областного центра, Макарова, Анивы, Охи, Александровска-Сахалинского, Корсакова, Невельска, Холмска, Поронайска, Вахрушева прочитали стихотворение "К морю".
- Творчество Пушкина – настоящее богатство русского языка. Его произведения знакомы всем – и детям, и взрослым. Мы начинаем со сказок и вырастаем до его прозы и удивительного романа «Евгений Онегин». И, конечно, каждый из нас с лёгкостью вспомнит хотя бы несколько строчек из его стихотворений. Недаром День русского языка утверждён именно в день рождения классика, который относился к нему с такой любовью и показал нам его красоту и мелодичность. Поэтому мы с удовольствием поддержали акцию – долго уговаривать никого не пришлось, а стихотворение выбрало нас само. За вдохновением – к морю! – отметила участница акции, учитель английского языка южно-сахалинской гимназии №3 Ксения Бурова.
Поддержал акцию и студент первого курса Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства Геннадий Сер. Он выбрал произведение "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…". Ещё одна участница Анжелика Попова поделилась роликом со "Сказкой о Царе Салтане…"..
- 6 июня, в День рождения великого русского поэта, по всему миру отмечается День русского языка. Александр Сергеевич Пушкин - первый русский писатель бесспорно мирового значения. Он явился создателем национального русского литературного языка. Русский язык и русская культура представляют огромную ценность и для русских людей, и для всех народов многонациональной России, – написала Анжелика на своей странице "ВКонтакте".
Принять участие в акции #ПушкинВслух может любой желающий. Для этого необходимо прочитать на камеру произведение классика, опубликовать видео в соцсетях с хештегами #Сахалинцы_читают_Пушкина #читаю_Пушкина и отметить в публикации аккаунты сахалинского министерства образования или Анастасии Киктевой. Лучшие работы региональный минобр разместит на своих площадках в соцсетях.
В этом году отмечается 223-летие со дня рождения Александра Пушкина. 6 июня по всей стране пройдут акции и мероприятия, посвященные жизни и творчеству поэта, а также русскому языку.
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