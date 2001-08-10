В Чапаево открылась новая амбулатория
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Корсаковского района проживают около 900 человек, потребность в новом медицинском пункте была очень высокой. Старая амбулатория в здании сельсовета не отвечала современным требованиям оказания медицинской помощи. Новое учреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется под контролем главы региона Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сразу после небольшой торжественной части в медицинском пункте начался прием пациентов. Наталья Голованенко вместе со своим меленьким сыном сегодня пришла в амбулаторию одной из первых. Ребенка оперативно осмотрели, прописали лечение.
– По сравнению с теми узкими коридорами, что были в старой амбулатории – все гораздо лучше. Просторно. И взрослым, и с детьми удобно разместиться. Очень комфортные условия создали, – поделилась жительница села.
Амбулатория построена по типовому проекту, оснащена новым оборудованием по современным стандартам. Жители села могут не только пройти прием фельдшера, но и получить телемедицинскую консультацию, сделать ЭКГ, экспресс-диагностику для определения уровня глюкозы и холестерина, пройти профилактический осмотр и диспансеризацию или процедуры в дневном стационаре, получить физиолечение, вакцинироваться, а также приобрести необходимые лекарственные препараты.
– При планировании объекта рассчитывали на то, чтобы всем жителям было удобно получать медицинскую помощь. Чтобы было комфортно в помещениях. Немаловажным является размещение амбулатории – в центре села, чтобы и пожилым, и детям было легко добраться из любой точки населенного пункта, – рассказал главный врач Корсаковской ЦРБ Константин Горфункель.
– Такая амбулатория, оснащенная всем необходимым для первичной медицинской помощи, по сути это маленькая больница. Мы заинтересованы в том, чтобы таких объектов было больше. Чем больше обследованных пациентов на первичном уровне, тем меньше запущенных случаев и осложнений у наших жителей. Ежегодно таких амбулаторий и ФАПов становится в области все больше, на это выделяются средства не только федерального, но и областного бюджетов, – прокомментировал главный врач Сахалинской областной больницы Владимир Розумейко.
Новая амбулатория построена в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». В этом году в Сахалинской области продолжится возведение медицинских пунктов в селах. Новые объекты появятся в Первой Пади, Костромском, Углезаводске, Восточном, Пятиречье и Новой Деревне.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:40 Сегодня Сахалинцы могут получить до 1 500 000 рублей на форуме "ОстроVа"
10:00 Сегодня За три года будет построена более короткая дорога между восточным и западным побережьями Сахалина
08:41 Сегодня "Сахалин-2009" занял третье место по итогам первого круга первенства ДФО
- 13:52 Сегодня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
07:47 28 Мая "Единая Россия" вместе с экспертами и профильным сообществом выработала предложения по развитию и поддержке предпринимательства
12:12 30 Мая Поисковики экспедиции на Сахалине обнаружили фляжку советского солдата
08:36 28 Мая Достижения тихоокеанских военнослужащих попали в Книгу рекордов ВС РФ
14:55 28 Мая В Южно-Сахалинске обустраивают сквер Авиаторов
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
16:34 6 Мая Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
17:14 13 Мая Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой выплаты на детей от 8 до 17 лет
15:42 5 Мая На Сахалине 73-летний островитянин подозревается в убийстве 85-летнего земляка
Выбор редакции
- 15:17 Сегодня Максим Шелепов пригласил сахалинцев поучаствовать во флешмобе "Союзмультфильма"
- 10:33 Сегодня На Сахалине запущена акция #ПушкинВслух ко дню рождения поэта
- 10:29 Вчера На Сахалине объявили победителей фестиваля домашних кукольных театров
- 15:53 30 Мая В Южно-Сахалинске под дождем открыли байкерский сезон
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?