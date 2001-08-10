В Чапаево открылась новая амбулатория

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Корсаковского района проживают около 900 человек, потребность в новом медицинском пункте была очень высокой. Старая амбулатория в здании сельсовета не отвечала современным требованиям оказания медицинской помощи. Новое учреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется под контролем главы региона Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сразу после небольшой торжественной части в медицинском пункте начался прием пациентов. Наталья Голованенко вместе со своим меленьким сыном сегодня пришла в амбулаторию одной из первых. Ребенка оперативно осмотрели, прописали лечение.

– По сравнению с теми узкими коридорами, что были в старой амбулатории – все гораздо лучше. Просторно. И взрослым, и с детьми удобно разместиться. Очень комфортные условия создали, – поделилась жительница села.

Амбулатория построена по типовому проекту, оснащена новым оборудованием по современным стандартам. Жители села могут не только пройти прием фельдшера, но и получить телемедицинскую консультацию, сделать ЭКГ, экспресс-диагностику для определения уровня глюкозы и холестерина, пройти профилактический осмотр и диспансеризацию или процедуры в дневном стационаре, получить физиолечение, вакцинироваться, а также приобрести необходимые лекарственные препараты.

– При планировании объекта рассчитывали на то, чтобы всем жителям было удобно получать медицинскую помощь. Чтобы было комфортно в помещениях. Немаловажным является размещение амбулатории – в центре села, чтобы и пожилым, и детям было легко добраться из любой точки населенного пункта, – рассказал главный врач Корсаковской ЦРБ Константин Горфункель.

– Такая амбулатория, оснащенная всем необходимым для первичной медицинской помощи, по сути это маленькая больница. Мы заинтересованы в том, чтобы таких объектов было больше. Чем больше обследованных пациентов на первичном уровне, тем меньше запущенных случаев и осложнений у наших жителей. Ежегодно таких амбулаторий и ФАПов становится в области все больше, на это выделяются средства не только федерального, но и областного бюджетов, – прокомментировал главный врач Сахалинской областной больницы Владимир Розумейко.

Новая амбулатория построена в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». В этом году в Сахалинской области продолжится возведение медицинских пунктов в селах. Новые объекты появятся в Первой Пади, Костромском, Углезаводске, Восточном, Пятиречье и Новой Деревне.