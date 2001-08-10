В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обращения от жителей о некомфортной температуре в квартирах массово поступают в социальные сети городской администрации. Отопительный сезон в Южно-Сахалинске продолжается. Управляющим компаниям указано на недопустимость самостоятельного занижения параметров теплоносителя, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Учитывая случаи недобросовестного исполнения рядом управляющих компаний функций по регулировке системы отопления, администрация города открывает горячую линию для населения по сбору информации о подобных нарушениях со стороны УК.

Если в вашей квартире холодно, заявку об этом можно оставить по телефону 300475 в рабочее время, а также в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска и мэра города.

Структуры администрации и муниципальный центр управления будут отрабатывать каждое обращение индивидуально.

Вопрос находится на контроле мэра города.

Напомним, учитывая низкие среднесуточные температуры и прогноз погоды мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принял решение о продлении отопительного сезона на неделю от запланированного срока, до 14 июня. В первую очередь, это позволит сохранить приемлемую температуру в социальных учреждениях — стационарах больниц, реабилитационных центрах, детских садах, школах, где в период каникул открыты лагеря дневного пребывания.