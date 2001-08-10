Новая школа в Макарове примет учащихся 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Образовательное учреждение было сдано в декабре прошлого года. Сегодня завершается работа по оформлению разрешительных документов. Пожелания учителей и родителей выслушал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков в ходе рабочей поездки в Макаровский район, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Это самая большая и современная школа в городском округе. Открытия с нетерпением ждут дети, родители и педагоги. День знаний для жителей Макаровского района в этом году станет особенным праздником. Самое главное, что с вводом новой школы ребята перейдут на обучение в одну смену. Такую задачу всем регионам страны поставил Президент России Владимир Путин. К 2025 году все общеобразовательные школы должны перейти на эту модель работы, – сказал Сергей Байдаков.
Новейшее образовательное учреждение рассчитано на 800 мест. Блок начальной школы с отдельным входом состоит из 12 учебных кабинетов, 2 игровых комнат и спальных помещений для групп продленного дня, кабинета логопеда, спортивного зала.
В блоках основной и средней школы размещены 20 учебных кабинетов, библиотека с компьютерным классом, кабинет психолога с комнатой психологической разгрузки. Также предусмотрены спортивный и тренажерный залы, актовый зал на 300 мест, пресс-центр, просторный пищеблок.
Безопасность объекта обеспечена в соответствии с современными требованиями. По всему периметру установлено ограждение, на входе домофон с выводом на пост охраны, камеры видеонаблюдения.
– В новую школу перейдут педагоги из двух прежних школ, которые объединятся в современном комфортном здании. Также ожидаем молодых специалистов. Уже четверо учителей подтвердили свою готовность работать у нас. При необходимости педагогов обеспечат жильем, – рассказала начальник управления образования Макаровского района Мария Репина.
Напомним, в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко развернута программа строительства школ. В этом году в федеральном бюджете предусмотрено свыше 220 миллионов рублей на возведение школы на 300 мест в Ногликах и начальной школы на 400 мест в Шахтерске. В ближайшие два года будет продолжаться строительство еще ряда объектов образования на Итурупе и Кунашире. На финальной стадии находится строительство школы-детского сада в селе Кировское Тымовского района и дополнительного корпуса на 500 мест к школе №30 в планировочном районе Южно-Сахалинска Луговое.
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