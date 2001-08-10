Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическое мероприятие пройдет 14 мая с 10.00 до 16.00 на торговой площадке южнее ТЦ "Дом торговли" (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Местные товаропроизводители АО "Мерси Агро Сахалин", ООО "ТФ "Сахалинский бекон-2", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ООО "Курильский берег", ООО "Алексо", АО "Птицефабрика "Островная", ИП Ефимов, ЛПХ Панасенко Н.А., КФХ Гурулев представят широкий ассортимент производимой продукции: рыбу, мясо, яйцо, кондитерские изделия, мед, молоко и молочную продукцию. Кроме того, на ярмарке будут представлены выпечка, шашлыки и полуфабрикаты.

С 11.00 до 13.00 гостей и жителей города ждет музыкальная программа: выступление народного ансамбля песни "Калинушка" (ЦНК "Радуга"). Для детей организуют игровую зону. Ведущие расскажут о традициях русской ярмарки – песнях и плясках, проведут конкурс частушек, мастер-классы декоративно-прикладного творчества.

В случае непогоды культурная программа ярмарки будет отменена.