Вторая репетиция парада Великой Победы 28 апреля пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с этим администрация областного центра напоминает о временных ограничениях остановки и движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В четверг парковка автомобилей будет ограничена с восточной и западной стороны площади Победы с 07.00 до 19.30. А движение транспорта – с 19.30 до 22.30 на участке ул. Горького от ул. Горнолыжной до ул. Священномученика Илариона Троицкого.

Объезд будет осуществляться по улицам Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.

Закрытые для движения участки автобусы №2, 7, 34, 62, 21, 28, 103, 104, 250 будут объезжать через ул. Комсомольская и пр. Мира.