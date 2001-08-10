Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2022
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15:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вторая репетиция парада Великой Победы 28 апреля пройдет в Южно-Сахалинске

Вторая репетиция парада Великой Победы 28 апреля пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с этим администрация областного центра напоминает о временных ограничениях остановки и движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В четверг парковка автомобилей будет ограничена с восточной и западной стороны площади Победы с 07.00 до 19.30. А движение транспорта – с 19.30 до 22.30 на участке ул. Горького от ул. Горнолыжной до ул. Священномученика Илариона Троицкого.

Объезд будет осуществляться по улицам Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.

Закрытые для движения участки автобусы №2, 7, 34, 62, 21, 28, 103, 104, 250 будут объезжать через ул. Комсомольская и пр. Мира.

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