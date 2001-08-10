В Южно-Сахалинске уже в мае приступят к благоустройству по федеральному проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в Южно-Сахалинске в рамках федерального проекта «1000 дворов» благоустроят более 10 придомовых территорий, и этот список расширяется. Старт работ планируется уже в мае, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, перечень дворов, которые вошли в проект, сформирован в результате опроса жителей: в него попали территории, по которым поступило наибольшее число заявок от горожан. По условиям участия в проекте люди не только должны были проголосовать, но и быть готовыми принять обязательства по дальнейшему содержанию двора. Проект финансируется из федерального бюджета, и для Южно-Сахалинска была выделена определенная сумма, в соответствии с которой также формировался список.

Так, в первоначальный перечень вошли 11 дворовых территорий. В разном объеме работы по благоустройству запланированы по ул. Северный городок, 39 (Ново-Александровск), ул. Науки, 7 (Ново-Александровск), ул. Байкальская, 1 (Дальнее), ул. Дружбы, 1 (Луговое), ул. Карьерная, 31, пр. Мира, 65/1, ул. Сахалинская, 100, пр. Мира, 60, ул. Хабаровская, 14, ул. Железнодорожная, 77, пр. Победы, 12 А.

Однако как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, по итогам торгов по определению подрядной организации, образовалась экономия и появилась финансовая возможность расширить список еще одним объектом. Принято решение выполнить работы по обустройству дополнительных парковочных карманов и обустроить систему водоотведения в новом микрорайоне Дальнего по ул. Бориса Полевого, 12, 10, 8, 6, 4. Планируется, что позже список также будет дополнен.

Таким образом, в настоящее время в списке 12 объектов. Эскизные проекты благоустройства в обязательном порядке обсуждаются с жителями, у них есть возможность внести свои предложения. Например, после очных встреч с населением разработчики внесли изменения в проекты по благоустройству дворовых территорий на ул. Поповича, Байкальской и Железнодорожной.

- Проект «1000 дворов» направлен на решение важнейшей задачи по повышению комфортности проживания в нашем городе. Безопасные детские и спортивные площадки, удобные пешеходные зоны и парковки, да и в целом функциональное и благоустроенное пространство двора — важные составляющие качества жизни, - подчеркнул первый вице-мэр Александр Гринберг, который курирует реализацию проекта.

По 8 из 12 объектов уже проведены электронные аукционы. Муниципальные контракты будут заключены в первых числах мая. По остальным объектам контракты планируется подписать в июне, после согласования проектных решений с жителями.

В мае запланирован старт работ по благоустройству дворов по ул. Северный городок, 39 (Ново-Александровск), ул. Науки, 7 (Ново-Александровск), ул. Карьерная, 31, пр. Мира, 65/1, пр. Мира, 60, а также во дворе дома по ул. Дружбы, 1 (Луговое).

Как рассказал главный архитектор МКП «Горархитектура» Владимир Фан, во дворе дома по ул. Дружбы, 1 в соответствии с пожеланиями жителей будет расширена автомобильная парковка, восстановлены разрушенные участки проездов. К спортивной площадке оборудуют подходы с твердым покрытием.

Строительно-монтажные работы по всем объектам должны завершиться в ноябре 2022 года.

Напомним, проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2025 годы» и финансируется из федерального бюджета.