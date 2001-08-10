Учащимся школы №11Южно-Сахалинска рассказали, как противостоять угрозе терроризма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередной классный час, посвященный профилактике и противодействию угрозе терроризма, прошел в южно-сахалинской школе №11, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила заместитель директора Анастасия Иванова, такие занятия в образовательном учреждении проводятся регулярно в течение учебного года. Ребятам рассказывают, как не стать жертвой теракта и что делать, если оказался в числе заложников, а также разъясняют правила безопасности в случае захвата здания.

- Терроризм и экстремизм - серьезная тема. В школе на таких уроках нам рассказывают, как этому противостоять, учат правильному безопасному поведению: что делать если обнаружили подозрительный предмет или, например, поступила угроза по телефону или рядом прогремел взрыв, - поделилась десятиклассница Анжелика Козина.

Тема не оставила школьников равнодушными. Свое мнение о терроризме, несмотря на юный возраст, они также высказали во время урока и обсудили с педагогами.

Напомним, подобные занятия, классные часы, акции и собрания, направленные на противодействие проявлениям терроризма и экстремизма, во всех школах областного центра проводятся на постоянной основе.