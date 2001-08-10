Сахалинцы могут пожаловаться властям на проблемы ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Неделя тематических приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет с 28 марта по 1 апреля в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Южно-Сахалинске.
На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств: государственная жилищная инспекция, управление по обращению с отходами, фонд капитального ремонта МКД, Сахалинская коммунальная компания, департамент городского хозяйства.
Расписание приемов:
28 марта, 14:00-16:00 - вопросы качества предоставляемых услуг ЖКХ, работа управляющих компаний;
29 марта, 14:00-16:00 – вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, несанкционированные свалки;
30 марта, 14:00-16:00 – вопросы проведения капитального ремонта МКД;
31 марта, 14:00-16:00 – газификация домохозяйств (домовладений) в городском округе "Город Южно-Сахалинск";
1 апреля, 14:00-16:00 – вопросы качественного предоставления коммунальных услуг населению.
Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 70. Записываться не обязательно, приходите в приемную в указанное время. Телефон для справок 8 (4242) 500-090.
Обращения можно прислать в аккаунты приемной в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:
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