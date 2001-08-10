Сахалинцы могут пожаловаться властям на проблемы ЖКХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неделя тематических приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет с 28 марта по 1 апреля в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Южно-Сахалинске.

На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств: государственная жилищная инспекция, управление по обращению с отходами, фонд капитального ремонта МКД, Сахалинская коммунальная компания, департамент городского хозяйства.

Расписание приемов:

28 марта, 14:00-16:00 - вопросы качества предоставляемых услуг ЖКХ, работа управляющих компаний;

29 марта, 14:00-16:00 – вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, несанкционированные свалки;

30 марта, 14:00-16:00 – вопросы проведения капитального ремонта МКД;

31 марта, 14:00-16:00 – газификация домохозяйств (домовладений) в городском округе "Город Южно-Сахалинск";

1 апреля, 14:00-16:00 – вопросы качественного предоставления коммунальных услуг населению.

Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 70. Записываться не обязательно, приходите в приемную в указанное время. Телефон для справок 8 (4242) 500-090.

Обращения можно прислать в аккаунты приемной в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:

VKontakte – https://vk.com/erpomogaet65

Одноклассники – https://ok.ru/erpomogaet65

Telegram-канал - https://t.me/erpomogaet65 (через бота @er65_bot).