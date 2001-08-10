Жителей Камчатки приглашают высадить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международная акция "Сад памяти" пройдет в третий раз. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает ИА "Кам 24".

Мероприятия "Сада памяти" пройдут по всей стране, в том числе и на Камчатке. Участие в них может принять любой желающий. Все точки высадки деревьев доступны на официальном сайте садпамяти2022.рф. Посадочный материал и необходимый инвентарь раздаются на месте.

Организаторы отмечают, что в этом году акция проходит также в традиционных форматах высадки деревьев на приусадебных участках.

В прошлом году в рамках акции камчатцы высадили больше 800 саженцев молодой ели, сирени, рябины, тополя, яблони. Участье в мероприятии приняли больше 500 человек.