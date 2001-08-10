Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина возможны взломы и подвижки припая
17:00, | Новости общества Сахалина и Курил

На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра

На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

0 марта на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Поронайского, Александровск-Сахалинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется снег (3-6 мм), ветер 8-13 м/с, на побережьях 17-22 м/с, метель, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

21 марта на территории Смирныховского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Ногликского и Охинского районов прогнозируется снег (3-6 мм), ветер 9-14 м/с, на побережьях 17-22 м/с, метель.

20-21 марта на территории Северо-Курильского района прогнозируются сильные осадки (снег, мокрый снег 15-49 мм), ветер 27-32 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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