Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2022
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16:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут, как выжить в происходящей реальности

Сахалинцам расскажут, как выжить в происходящей реальности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Беседа на тему «Как выжить в происходящей реальности» состоится Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 марта в 14.00. Встреча пройдет в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Спикером выступит семейный психолог, психоаналитик, член европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Ольгой Власенко.

Юных гостей, чьи родители будут на лекции, ждет мастер-класс в технике оригами и громкие чтения детской литературы.

Встреча пройдет в молодежном центре «Универсалка» (2-й этаж СахОУНБ).

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28. Вход свободный. Наличие маски обязательно.

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