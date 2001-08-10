Южносахалинкам серебряного возраста рассказали как сохранить здоровье и позитивный настрой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре для горожанок серебряного возраста провели оздоровительную акцию. Участницы клуба «Активное долголетие» прошли медицинский скрининг, мастер-класс «На страже здоровья» от врача онколога и психологический тренинг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, на площадке МБУ «Спортивный город» в 2021 году был открыт клуб «Активное долголетие». Одна из инициатив, реализуемых объединением, - муниципальный проект «Счастливая женщина Сахалина».

- У женщин есть свои секреты сохранения и укрепления здоровья, дамы более ответственно относятся к своему здоровью, рациону питания, ограничивают внешние факторы вредного воздействия. А сегодня мы рассказываем нашим женщинам, как уберечь себя от рака молочной железы, - рассказала главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.

Как уточнила эксперт, онкологические заболевания являются второй по значимости причиной смертности среди женщин, поэтому в ходе оздоровительной акции большое внимание было уделено данной теме. Специалисты центра профилактики и медицинского диагностического центра «Белая роза-Сахалин» научили участниц мероприятия самодиагностике молочной железы.

В ходе мероприятия работала медицинская площадка - специалисты проводили скрининг на факторы риска неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые патологии. В том случае, если результаты скрининга оказывались выше нормы, то женщина проходила дополнительное консультирование и получала к участковому терапевту для проведения углубленного обследования.

Проект «Счастливая женщина Сахалина» также большое внимание уделяет психологическому здоровью прекрасного пола. Психолог центра провел тренинг на тему, как справиться с депрессией, полюбить себя и позитивно относиться к жизни. Горожанки серебряного возраста также приняли участие в веселых викторинах на знание здорового образа жизни, правил личной гигиены.

- Такие встречи очень полезны, они успокаивают, вносят разнообразие в нашу жизнь, мы получили очень много новых знаний о здоровье, и о том, как его сохранить, - поделилась Раиса Ковальчук.