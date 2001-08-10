Южносахалинкам серебряного возраста рассказали как сохранить здоровье и позитивный настрой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре для горожанок серебряного возраста провели оздоровительную акцию. Участницы клуба «Активное долголетие» прошли медицинский скрининг, мастер-класс «На страже здоровья» от врача онколога и психологический тренинг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, на площадке МБУ «Спортивный город» в 2021 году был открыт клуб «Активное долголетие». Одна из инициатив, реализуемых объединением, - муниципальный проект «Счастливая женщина Сахалина».
- У женщин есть свои секреты сохранения и укрепления здоровья, дамы более ответственно относятся к своему здоровью, рациону питания, ограничивают внешние факторы вредного воздействия. А сегодня мы рассказываем нашим женщинам, как уберечь себя от рака молочной железы, - рассказала главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.
Как уточнила эксперт, онкологические заболевания являются второй по значимости причиной смертности среди женщин, поэтому в ходе оздоровительной акции большое внимание было уделено данной теме. Специалисты центра профилактики и медицинского диагностического центра «Белая роза-Сахалин» научили участниц мероприятия самодиагностике молочной железы.
В ходе мероприятия работала медицинская площадка - специалисты проводили скрининг на факторы риска неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые патологии. В том случае, если результаты скрининга оказывались выше нормы, то женщина проходила дополнительное консультирование и получала к участковому терапевту для проведения углубленного обследования.
Проект «Счастливая женщина Сахалина» также большое внимание уделяет психологическому здоровью прекрасного пола. Психолог центра провел тренинг на тему, как справиться с депрессией, полюбить себя и позитивно относиться к жизни. Горожанки серебряного возраста также приняли участие в веселых викторинах на знание здорового образа жизни, правил личной гигиены.
- Такие встречи очень полезны, они успокаивают, вносят разнообразие в нашу жизнь, мы получили очень много новых знаний о здоровье, и о том, как его сохранить, - поделилась Раиса Ковальчук.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
12:12 10 Марта На Сахалине и Курильских островах стартовал этап боевого слаживания
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
Выбор редакции
- 14:28 Вчера Восемь игроков покидают команду "Сахалинские Акулы"
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?