Южносахалинцев приглашают сегодня, 16 марта, приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежую навагу, минтай и корюшку 16 марта жители и гости областного центра могут побрести на нескольких площадках Южно-Сахалинска. Так, реализация рыбы будет осуществляться по адресам:

- у ТЦ Янтарь (южнее дома №26 по ул. Пограничной) до 18.00. Навага реализуется от 50 до 70 руб. за кг, минтай - по 85 руб. за кг и корюшка - по 350 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Можайский О.В.;

- у ТЦ Янтарь (пр. Мира, 229, купава) до 20.00. Навага реализуется по 63 руб. за кг. Рыбу реализует ООО «Янтарное»;

- на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106А) до 18.00 Навага реализуется по 63 руб. за кг. Рыбу реализует ООО «Янтарное».