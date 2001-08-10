Южносахалинцев приглашают сегодня, 16 марта, приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свежую навагу, минтай и корюшку 16 марта жители и гости областного центра могут побрести на нескольких площадках Южно-Сахалинска. Так, реализация рыбы будет осуществляться по адресам:
- у ТЦ Янтарь (южнее дома №26 по ул. Пограничной) до 18.00. Навага реализуется от 50 до 70 руб. за кг, минтай - по 85 руб. за кг и корюшка - по 350 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Можайский О.В.;
- у ТЦ Янтарь (пр. Мира, 229, купава) до 20.00. Навага реализуется по 63 руб. за кг. Рыбу реализует ООО «Янтарное»;
- на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106А) до 18.00 Навага реализуется по 63 руб. за кг. Рыбу реализует ООО «Янтарное».
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