На Сахалине усилен контроль за пожарной безопасностью многоквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре внимания – огнезащита деревянных конструкций кровель многоквартирных домов. За нарушение мер пожарной безопасности управляющим компаниям и их должностным лицам грозят крупные штрафы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Всего на Сахалине и Курилах 4202 многоквартирных дома со скатными кровлями. В этом году Госжилинспекция совместно с районными администрациями проверила 1500 кровель. По результатам выдано пять предписаний о необходимости огнебиозащитной обработки деревянных элементов конструкций кровель на 98 многоквартирных домах.

За неисполнение предписаний управляющим организациям грозят штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц или дисквалификации на срок до 3 лет; от 250 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

Всего на островах обработано около половины кровель с деревянными конструкциями. Наилучшие показатели в Александровск-Сахалинском и Томаринском районах – здесь обработано 90 процентов от общего количества кровель. Среди отстающих Долинский, Невельский, Северо-Курильский районы.

– По законодательству РФ управляющие компании отвечают перед собственниками квартир за нарушение мер пожарной безопасности и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества. Отсутствие огнезащитной обработки создает угрозу для безопасности граждан, их жизни и здоровья, поэтому вопрос находится на особом контроле, – прокомментировала начальник контрольно-надзорного управления Госжилинспекции Сахалинской области Ирина Гумирова.

Кроме того, на 288 многоквартирных домах проведены проверки в части ненадлежащего размещения оборудования интернет провайдерами. Не у всех управляющих организаций имеются договоры с интернет-провайдерами на оказание услуг по размещению оборудования в местах общего имущества. Некоторые заключили договоры без решения общего собрания собственников.

Напомним, за последние годы от возгораний на крышах пострадало несколько многоквартирных домов в Южно-Сахалинске, Смирных, Александровске-Сахалинском. Быстрее всего пожар был ликвидирован в планировочном районе Луговое областного центра. Благодаря тому, что накануне на крыше прошла огнезащитная обработка огонь распространялся медленно, и пожар удалось потушить без существенного ущерба для дома и имущества жильцов. Всего через несколько часов они вернулись в свои квартиры. Вопрос пожарной безопасности многоквартирных домов взят областными властями на особый контроль. К работе подключены муниципалитеты и управляющие компании.