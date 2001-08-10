Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах стартовал этап боевого слаживания, рассеазали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе учебных мероприятий с военнослужащими проходят занятия по тактической подготовке и управлению действиями личного состава в различных видах современного боя.

Кроме того, с мотострелками отрабатываются вопросы выдвижения в указанные районы, занятие огневых рубежей, а также организация охраны и обороны командных пунктов воинских частей.

Действия происходят в условиях максимально приближенные к боевым с использованием современных средств разведки, маскировки и постановки дымовых завес.

Помимо этого, в ходе данных мероприятий военнослужащие закрепят свои навыки действий в обороне, наступлении и на марше, в частности, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения основных войск.

Всего к данным занятиям по боевой подготовке привлечено свыше тысячи военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, а также задействовано несколько сот единиц вооружения, военной и специальной техники.