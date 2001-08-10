27 семей из Углезаводска отметили новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ключи от квартир в современном трехэтажном доме, расположенном в селе Долинского района, получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Активная работа по переселению ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках национального проекта, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
К строительству дома по переулку Горному застройщик приступил в январе 2020 года. В новом доме общей площадью более 1300 квадратных метров расположились одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Ранее жители проживали в домах по улицам Новой и Ленина.
– От лица главы региона и министерства строительства поздравляю жителей с заселением в новые, уютные квартиры. Хочу отметить, что Сахалинская область в лидерах по переселению из аварийного жилого фонда. На этот год на всей территории области планируется расселить 128 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это более 5 тысяч человек. В этом году на эти цели удалось привлечь федеральные деньги, – обратился к новоселам заместитель министра строительства Сахалинской области Николай Давыдов.
Квартиры сданы «под ключ»: в помещениях выполнен косметический ремонт, установлена сантехника и электроприборы. На всех нагревательных приборах установлены регулирующие клапаны, позволяющие автоматически поддерживать заданную температуру воздуха в помещении. Также для пожаротушения в каждой квартире предусмотрен отдельный кран. Новоселам остается лишь перевезти мебель.
– Я очень рада новой квартире. Здесь тепло, сухо, я так долго ждала этого. В старом доме жила с 2003 года, там все сыпалось, обои отклеивались из-за влажности. В новой квартире будем жить с сыном. Планируем обустроиться в течение нескольких недель, – поделилась жительница Углезаводска Светлана Кезикова.
Отметим, по поручению губернатора Валерия Лимаренко активное расселение жителей из аварийных домов идет на территории всего региона. Сахалинская область досрочно выполнила программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года и первой в России приступила к переселению из домов, признанных аварийными после 2017 года. В 2021 году в новое жилье были переселены 4 тысячи человек. Благодаря тому, что регион участвует в новой программе, в ближайшую пятилетку новоселье отметят почти 30 тысяч сахалинцев и курильчан.
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