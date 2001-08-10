В Южно-Сахалинске 23 февраля ограничат парковку автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 23 февраля, в областной столице на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, и торжественной церемонии возложения гирлянды и цветов к Вечному огню будут введены временные ограничения для парковки автомобильного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 8.00 до 12.00 будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств с восточной стороны улицы Горького в районе площади Славы. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.