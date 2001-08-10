На Сахалине проходит подготовка волонтеров морских образовательных программ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине проходит подготовка волонтеров морских образовательных программ. В течение месяца Клуб "Бумеранг" проводил первую часть курса, посвященную водной подготовке. Курс состоял из теоретических и практических занятий. На практике отрабатывалась техника погружения с аквалангом, действия при аварийных ситуациях на глубине. Волонтеры учились работать с оборудованием под водой, а также тому, как без слов общаться с товарищем.
В программе участвуют взрослые сахалинцы, а также подростки из центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска. Обучение проходит бесплатно, и проводится при грантовой поддержке Правительства Сахалинской области. Клуб «Бумеранг» выражает отдельную благодарность администрации и сотрудникам городского бассейна Южно-Сахалинска.
Цель всей программы: научить волонтеров организовать эколого-просветительские морские программы для детей. Участники волонтёрской программы повышают грамотность в экологических вопросах, в организации полевых мероприятий и в проведении природоохранных проектов в целом.
Свой опыт волонтеры в дальнейшем смогут применить на практике, при проведении полевых просветительских и туристских мероприятий Клуба «Бумеранг» с юными сахалинцами.
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