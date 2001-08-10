В работе УК ООО «Эдэм» выявлены многочисленные нарушения требований содержания придомовых территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина отдел муниципального жилищного контроля администрации города совместно с государственной жилищной инспекцией провели обследование жилого фонда и территорий многоквартирных домов, находящихся в управлении УК ООО «Эдэм».
Проверка связана с инцидентом, который произошел во вторник на ул. Физкультурной. Напомним, горожанка провалилась в сугроб, под которым на тот момент была горячая вода из-за порыва на теплотрассе.
Как сообщил начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков, по итогам обследования были выявлены многочисленные нарушения требований содержания общего имущества: не расчищены тротуары, снежные навесы на кровлях, а также горы снега, складированные на пешеходных зонах. В частности, вместо того, чтобы расчистить тротуар и вывезти снег УК складировала его прямо на пешеходной дорожке и территории в районе домов №24А и №26А по ул. Физкультурной. В связи с чем жители были вынуждены ходить по сугробам. Этот путь люди используют, чтобы выйти на пр. Мира. Именно на этом маршруте девушка и провалилась в сугроб с водой.
По результатам обследования ГЖИ составлен соответствующий акт, сегодня УК будет выдано уведомление о составлении протокола. Государственная жилищная инспекция будет принимать решение о привлечении УК ООО «Эдэм» к административной ответственности за нарушение требований содержания общего имущества. Согласно ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП сумма штрафа для юридических лиц - до 250-300 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50-100 тысяч рублей.
Также управляющей организации выдано предостережение в 7-дневный срок устранить все выявленные нарушения.
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