В Южно-Сахалинске с 18 февраля начнут обсуждать проект генплана застройки города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Публичные слушания по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки стартуют в областном центре с 18 февраля. В этот же день проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города.

Также с 18 февраля по 28 апреля можно будет ознакомиться с документацией по подготовке и проведению публичный слушаний на специальных площадках-экспозициях, которые будут работать в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв) по адресам:

- Департамент архитектуры и градостроительства: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 32, 2 этаж (информационные стенды),

- Дом культуры села Ключи по адресу: ул. Советская, д. 22, 1 этаж;

- Дом культуры «Синегорье» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 16, 1 этаж;

- Старорусский Дом культуры по адресу: ул. Центральная, д. 12, 1 этаж;\

- Дом культуры «Родник» села Березняки по адресу: ул. Крайняя, д. 8А, 1 этаж;

- Дальненский Дом культуры по адресу: ул. 1-я Московская, д. 2, 1 этаж;

- Административное здание по адресу: г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39, 2 этаж;

- Центр народной культуры «Радуга» по адресу: г. Южно-Сахалинск, п/р Ново–Александровск, ул. 2-я Красносельская, 14, 1 этаж;

- Дома культуры «Родина» по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 83, 1 этаж.

Для посетителей экспозиции предусмотрены консультации. Их будут также проводить в аналогичный временной промежуток по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 88, 7 этаж, отдел подготовки документации по территориальному планированию и территориальному зонированию.

Собрания участников публичных слушаний по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки состоятся в марте текущего года:

- 10 марта с 17:30 до 20:00 Дом культуры села Ключи;

- 11 марта с 17:30 до 20:00 Дом культуры «Синегорье»;

- 12 марта с 11:00 до 14:00 Дом культуры села Старорусского;

- 14 марта с 17:30 до 20:00 Дом культуры «Родник» в Березняках;

- 15 марта с 17:30 по 20:00 Дом культуры в Дальнем;

- 16 марта с 17:30 по 20:00 Администрация Хомутово;

- 17 марта с 17:30 по 20:00 Центр народной культуры «Радуга» в Ново-Александровске;

- 18 марта с 17:30 по 20:00 Дом культуры «Родина»..

Отметим, что предложения и замечания, касающиеся проекта, горожане могут подавать тремя способами:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;

- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний с 18.02.2022 по 28.04.2022 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут в здании Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 88, 7 этаж, отдел подготовки документации по территориальному планированию и территориальному зонированию, по электронному адресу uaig@yuzhno-sakh.ru (с пометкой «публичные слушания по проекту ПЗЗ»);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 18.02.2022 по 28.04.2022 (включительно).