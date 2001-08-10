В Южно-Сахалинске с 18 февраля начнут обсуждать проект генплана застройки города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Публичные слушания по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки стартуют в областном центре с 18 февраля. В этот же день проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города.
Также с 18 февраля по 28 апреля можно будет ознакомиться с документацией по подготовке и проведению публичный слушаний на специальных площадках-экспозициях, которые будут работать в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв) по адресам:
- Департамент архитектуры и градостроительства: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 32, 2 этаж (информационные стенды),
- Дом культуры села Ключи по адресу: ул. Советская, д. 22, 1 этаж;
- Дом культуры «Синегорье» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 16, 1 этаж;
- Старорусский Дом культуры по адресу: ул. Центральная, д. 12, 1 этаж;\
- Дом культуры «Родник» села Березняки по адресу: ул. Крайняя, д. 8А, 1 этаж;
- Дальненский Дом культуры по адресу: ул. 1-я Московская, д. 2, 1 этаж;
- Административное здание по адресу: г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39, 2 этаж;
- Центр народной культуры «Радуга» по адресу: г. Южно-Сахалинск, п/р Ново–Александровск, ул. 2-я Красносельская, 14, 1 этаж;
- Дома культуры «Родина» по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 83, 1 этаж.
Для посетителей экспозиции предусмотрены консультации. Их будут также проводить в аналогичный временной промежуток по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 88, 7 этаж, отдел подготовки документации по территориальному планированию и территориальному зонированию.
Собрания участников публичных слушаний по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки состоятся в марте текущего года:
- 10 марта с 17:30 до 20:00 Дом культуры села Ключи;
- 11 марта с 17:30 до 20:00 Дом культуры «Синегорье»;
- 12 марта с 11:00 до 14:00 Дом культуры села Старорусского;
- 14 марта с 17:30 до 20:00 Дом культуры «Родник» в Березняках;
- 15 марта с 17:30 по 20:00 Дом культуры в Дальнем;
- 16 марта с 17:30 по 20:00 Администрация Хомутово;
- 17 марта с 17:30 по 20:00 Центр народной культуры «Радуга» в Ново-Александровске;
- 18 марта с 17:30 по 20:00 Дом культуры «Родина»..
Отметим, что предложения и замечания, касающиеся проекта, горожане могут подавать тремя способами:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний с 18.02.2022 по 28.04.2022 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут в здании Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 88, 7 этаж, отдел подготовки документации по территориальному планированию и территориальному зонированию, по электронному адресу uaig@yuzhno-sakh.ru (с пометкой «публичные слушания по проекту ПЗЗ»);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 18.02.2022 по 28.04.2022 (включительно).
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