Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2022
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11:38, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске поиграли в "литературную рулетку"

В Поронайске поиграли в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юные читатели модельной центральной библиотеки приняли участие в игре, организованной по принципу телевизионной игры "Что? Где? Когда?".

Отвечая на вопросы секторов "Чей портрет?", "Откуда герой?", "Кто сказал?", "Стихи-загадки", "Имя это важно" и других, ребята вспоминали литературных героев сказок Шарля Перро, Александра Волкова, Эдуарда Успенского, Алексея Толстого и других авторов любимых книг.

Каждый ребенок смог попробовать себя в роли знатока. На обсуждение каждого вопроса отводилась одна минута. Юные читатели блестяще справились со всеми заданиями и смогли отгадать, что лежало в "Черном ящике".

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