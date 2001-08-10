Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в рамках муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы" 28 января состоится бесплатный семинар на тему: "Предоставление услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования и услуг дополнительного образования на право получения субсидии", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К участию в семинаре приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска. Мероприятие пройдет 28 января в 12.00 по адресу ул. Ленина, 173, актовый зал администрации города (каб.416).

Программа семинара:

1. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат на осуществлении деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования;

2. Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат на осуществлении деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей.

Заявки на участие в семинаре принимаются Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска по телефону: 312-687 (доб. 6), контактное лицо - Панфилова Елена Михайловна, ведущий консультант отдела обеспечения функционирования и безопасности системы образования, или в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.