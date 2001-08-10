Власти Южно-Сахалинска поставили задачу на ближайшие дни - очистить городские тротуары от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 21 января на оперативном штабе озвучили итоги работ по расчистке города от снега. Так, минувшей ночью различными видами работ, включая расчистку на всю ширину проезжей части, было охвачено 45,5 километров дорог. План на сегодняшний день - 33,5 км. На всю ширину проезжей части расчищено 153,7 км всех дорог городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.
Приоритет на сегодняшний день - расчистка пр. Мира (от ул. Есенина в северном направлении), пр. Победы, улицы Горького, Больничная, Долинская, Ленина, Сахалинская, Комсомольская, Украинская, Садовая, Боевой славы. Помимо расчистки с этих улиц также будет производиться вывоз снега.
Также, по улицам, на которых была произведена расчистка, задача — расширение проезжей части, вывоз снега. На участках, где проезжую часть привели в порядок, - расчистка тротуаров, вывоз снега, особенно с парковочных карманов.
Убедительно просим горожан не парковать личные авто на обочинах дорог на время уборки и вывоза снега.
Продолжается перекрытие улиц для проезда личного транспорта на время расчистки. Сейчас закрыт участок ул. Хабаровской от пр. Мира до ул. Дзержинского. О дальнейших перекрытиях будет сообщаться дополнительно.
Снежные полигоны за эту ночь приняли 106 тысяч тонн снега. Новый полигон, который начал функционировать со вчерашнего вечера, за ночную смену принял 300 машин, которые отгрузили порядка 5 тысяч кубометров снега.
С понедельника, 24 января, все школы городского округа планируют выйти на очное обучение. Поэтому первоочередная задача сейчас — расчистка тротуаров. Сегодня работы будут проходить на улицах Сахалинской, Садовой, Украинской, Коммунистическом проспекте, ул. Анивской от Деповской до Киевской, ул. Южно-Сахалинской от Деповской до Киевской, Бумажной от пр. Мира до Ленина, пр. Мира от Украинской до Лесной.
1174 многоквартирных домов имеют проезд. Во многих из них управляющие компании ведут плановую расчистку.
В «красной зоне» по-прежнему остаются территории 140 домов. На контроле «Содружество», «Искра», ЖЭУ-6, ЖЭУ-13.
Запечатанными по-прежнему остаются дома с №1 по №7 на ул. Есенина. УК планирует их расчистить в течение суток. Данная УК на особом контроле ГЖИ.
УК «Искра» обслуживает 4-й микрорайон. Ее жилфонд — на ул. Сахалинской (от пр. Мира до Коммунистического проспекта). Дворы по ул. Сахалинской, 15, Невельской, 7, Физкультурной, 117 будут пробиты также в течение суток.
Что касается контейнерных площадок: 331 из 395 стационарных контейнерных площадок, по данным регоператора, имеют подъездные пути, доступ мусоровозов обеспечен. Идет плановый вывоз.
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