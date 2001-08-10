На Сахалине открылась выставка, посвященная 130-летию писателя Джона Толкина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книжно-иллюстративная выставка "Правитель страны Фэнтези", посвящённая 130-летию известного английского писателя Джона Р.Р. Толкина, открылась 20 января в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.
На выставке представлены книги трилогии "Властелин колец" на английском языке. Отдельную полку занимают книги "Сильмариллион" - сборник мифов и легенд Средиземья - на русском и английских языках, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.
Также посетители могут познакомиться с подробной биографией писателя-фантаста в книге Г. Прашкевича и С. Соловьева "Толкин" из старейшей российской книжной серии "Жизнь замечательных людей".
Выставка расположена в Информационном центре международного сотрудничества (2-ой этаж СахОУНБ) и будет работать до 10 февраля.
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