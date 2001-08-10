В Южно-Сахалинске личные автомобили мешают расчищать подъезды к детским садам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением мощного снежного циклона. Одной из первоочередных задач является нормализация движения по улицам города. В областном центре мобилизованы силы дорожных служб. Сергей Надсадин держит на личном контроле вопрос расчистки проездов к социально значимым учреждениям города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Расчистка улично-дорожной сети, проездов к больницам, детским садам, ФАПам и другим социально значимым учреждениям города ведется в первую очередь. Техника не прекращала работу и в ночное время. Однако ситуация осложняется тем, что многие граждане оставляют личный транспорт на обочинах, в межквартальных проездах, а также на территориях, прилегающих к учреждениям образования.

Припаркованные автомобили мешают проезду спецтехники и серьезно осложняют расчистку. Этот вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба, посвященного ликвидации последствий циклона. Как сообщила вице-мэр Елена Федорова, расчистка внутренних территорий детских садов была оперативно проведена силами самих дошкольных учреждений. Вместе с тем проезд к ним утром, на момент начала приема детей, был затруднен.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил специалистам профильных департаментов, а также заводу строительных материалов им. Федотова мобилизовать все силы и в кратчайшие сроки обеспечить проезд и проход к учреждениям. На расчистку уже направлено 35 единиц техники. Отчет будет предоставлен по каждому детскому саду.

Горожан призывают при первой возможности убрать личный транспорт с улиц на перехватывающие парковки. Они расположены по следующим адресам:

- между пр. Мира и ул. Дзержинского по ул. Хабаровской;

- с южной стороны дома №25 по ул. Поповича;

- площадка возле музея «Россия - моя история».

По поручению Сергея Надсадина в Южно-Сахалинске ведется работа по организации четвертой перехватывающей парковки на территории ярмарочной площадки возле Дома торговли. В ближайшее время рабочие приступят к выравниванию территории. Ориентировочно после обеда здесь можно будет парковать транспорт.