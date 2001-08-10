В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт улицы Комсомольской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас работы сосредоточены на участке от ТЦ "Аист" до ТДЦ "Столица". Перед подрядчиком стоит задача до конца декабря завершить работы по замене основания, обустройству щебеночного покрытия и открыть участок ул. Комсомольской для сквозного проезда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время производятся работы по замене основания и переустройству кабельных линий в лотковой части и другие работы. Открыть сквозное движение планируется к 25 декабря. Участок будет с щебеночным основанием.

Выполнены работы по прокладке сетей водопровода, ливневой канализации на участке от моста до заезда к ТЦ "Аист".

В зимний период продолжатся работы по прокладке водопровода, фотовидеофиксации. Работы будут идти без перекрытия проезда на тротуарной части.

Весной с началом строительного сезона и наступлением благоприятных среднесуточных температур будут производиться работы по асфальтированию проезжей части и обустройству тротуаров.

Напомним, весь участок от моста через ручей Пригородный до ул. Пуркаева будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года.