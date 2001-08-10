Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2021
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12:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинцам рассказали, как будут работать бани на новогодние праздники

Южно-Сахалинцам рассказали, как будут работать бани на новогодние праздники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам сообщают режим работы городских бань, расположенных по пр. Победы, 84 и в Ново-Александровске по ул. Советская, 87, в период новогодних праздников:

- 31 декабря 2021 года - с 11.00 до 19.00;

- 01 января 2022 года - выходной день;

- 02 января 2022 года - с 09.00 до 21.00.

С 6 января 2022 года бани осуществляют деятельность в штатном режиме согласно графику работы МУП "Бани-2", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, что в муниципальном унитарном предприятии "Бани-2", расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 84, изменились телефонные номера. Телефоны МУП "Бани-2": касса - 312846; администрация - 300-645 (добавочный 1 или 2).

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