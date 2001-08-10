Тихоокеанское
информационное агентство
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10:29, | Новости общества Сахалина и Курил

12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления

12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 декабря в 12 часов в Сахалинском зоопарке начнется мастер-класс "Зимние фантазии". В преддверии праздника мероприятие актуально как никогда. Ребятам предстоит проявить своё творчество в изготовлении новогоднего шара для украшения ёлки или интерьера. В работе будут использованы бусины, стразы, блестки и краска гуашь. Декорирование игрушки - процесс интересный и захватывающий. У юных мастеров подобные занятия вызывают яркие чувства и эмоции радости. Все материалы предоставляются организаторами бесплатно, рассказали ТИА "Острова" в зоопарке.

Количество мест ограничено.

Возраст участников – 7+

 

В 14:00 на сценплощадке ждем любителей праздничных мероприятий.

Юные зрители увидят сказочное приключение "В гостях у двенадцати зверей" и познакомятся с символами животных восточного календаря. Узнают о традициях и легендах Востока, поиграют, примут участие в спортивной эстафете и музыкальной разминке. Персонажи сказки - ростовые куклы, подарят детям незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Возраст участников 5+

Справки по телефону 30-37-47

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