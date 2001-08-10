Тихоокеанское
информационное агентство
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17:16, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": динозавры на острове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в эпоху мелового периода около 80 миллионов лет назад обитал один вид динозавров. Он получил название Nipponosaurus sachalinensis. Как выглядел этот динозавр расскажет наш "голосовой помощник".

Ок, Сахалин: на острове были динозавры?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

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