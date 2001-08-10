В Сахалинской области капитальный ремонт выполнен на 93 процента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд капитального ремонта Сахалинской области за год обновил 386 конструктивных элементов. Работы вели в 208 домах. В настоящее время строители приступили к завершающей стадии на 27 объектов, сдача одного из них перейдет на следующий год., рассказали ТИА "Острова" в фонде капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области.

Больше всего домов отремонтировали в Южно-Сахалинске - 72 (112 конструктивов), в Корсаковском районе - 25 (68 конструктивов), Томаринском - 21 (46 конструктивов), Холмском - 19 (31 конструктив) и Анивском округах - 17 (23 конструктива).

Региональная программа капитального ремонта стартовала в Сахалинской области в 2014 году. За все время Фонд капитального ремонта совместно с муниципальными образованиями обновил почти 4000 конструктивов, из них подавляющее большинство - крыши, инженерные сети и фасады.