На трассе Южно-Сахалинск - Холмск автомобиль вынесло на встречку, есть пострадавшие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 декабря 31-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», двигался по автодороге «Южно-Сахалинск-Холмск». В районе 19 километра не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Нива», рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, водитель автомобиля «Тойота Марк 2», его пассажир и пассажир автомобиля «Шевроле Нива» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.