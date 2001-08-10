Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2021
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09:43, | Новости общества Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск - Холмск автомобиль вынесло на встречку, есть пострадавшие

На трассе Южно-Сахалинск - Холмск автомобиль вынесло на встречку, есть пострадавшие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 декабря 31-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», двигался по автодороге «Южно-Сахалинск-Холмск». В районе 19 километра не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Нива», рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, водитель автомобиля «Тойота Марк 2», его пассажир и пассажир автомобиля «Шевроле Нива» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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