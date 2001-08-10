Собственников зданий в Южно-Сахалинске заставили привести фасады в надлежащий вид

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам мониторинга, проведенного департаментом общественной безопасности и контроля, ряд правообладателей объектов недвижимости Южно-Сахалинска привели в надлежащий вид фасады своих зданий, строений и ограждений. Часть объектов не ремонтировалась собственниками от 10 до 20 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Департамент общественной безопасности и контроля напоминает о необходимости соблюдения требований правил благоустройства, согласно которым правообладатели объектов обязаны содержать элементы благоустройства, а также их конструктивные элементы, декоративные детали, а именно: проводить очистку от грязи, песка, пыли, посторонних надписей, символов, изображений, объявлений, информационно-печатной продукции и пр.; покраску окрашиваемых поверхностей; ремонт, восстановление или замену элементов и деталей в целом и/или их разрушенных фрагментов; демонтаж разрушенных или устаревших элементов и деталей, не требуемых нормируемым комплексом элементов благоустройства.

Ответственность за нарушение требований правил благоустройства предусмотрена законом Сахалинской области от 29.03.2004 №490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области.