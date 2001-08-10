Дальневосточные клиенты ВТБ увеличили спрос на ипотеку на 18%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клиенты ВТБ в ДФО за 11 месяцев оформили ипотеки на 52 млрд рублей, что на 18% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за этот период триллион рублей ипотеки.
По оценке ВТБ, российские заемщики за 11 месяцев этого года оформили 5,1 трлн рублей ипотеки – это на треть превышает результат за тот же период 2020 г. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 500 млрд рублей – несмотря на произошедший рост ключевой ставки и реакцию крупнейших игроков.
В ноябре спрос на ипотеку в ВТБ стал максимальным: за один месяц продажи превысили 130 млрд рублей, что стало рекордом, опередив даже июньский пик накануне завершения предыдущих условий госпрограммы. На Дальнем Востоке в ноябре в виде кредитов на покупку жилья банк выдал 5 млрд рублей.
- Нынешний год на рынке ипотеки России – исторический. Еще до декабря объем продаж впервые превысил знаковую отметку в 5 трлн рублей. Заемщики ВТБ были одними из самых активных: мы выдали каждый пятый кредит на рынке, а общий объем наших сделок впервые превысил триллион рублей, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!». – Конец года на рынке недвижимости традиционно характеризуется повышенным спросом, а на результат этого ноября дополнительно повлияла стабилизация цен на рынке жилья и ожидания заемщиков по повышению стоимости ипотеки. В итоге наши продажи за последний месяц показали прирост на треть к ноябрю прошлого года.
Зампред ВТБ добавил, что в 2022 году, несмотря на прогнозируемый рост ключевой ставки и как следствие – стоимости кредитов, спрос на ипотеку останется стабильно высоким. Основными факторами, которые поддержат потребительскую активность, станут льготные программы, условия по которым сегодня значительно выгоднее средней ставки по рынку.
По прогнозам компании «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ), на текущий момент предпосылок к удорожанию жилья теми же темпами, что в конце 2020 – начале 2021 года, нет. В 2022 году аналитики ВТБ ожидают сохранения тренда на стабилизацию общего уровня цен. Вместе с тем, в М2 не исключают из внимания инфляционную составляющую и рост себестоимости строительства, которые не дадут ценам снижаться системно.
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