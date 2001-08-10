Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2021
Сейчас 01:22
73,97|83,84|66,91
В Смирныховском районе прогнозируется опасность схода снежных лавин
14:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Запущен познавательный проект "Ок, Сахалин"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области запущен новый познавательный проект, приуроченный к 75-летию области.

"Ок, Сахалин" - это видеоаналог любой поисковой системы. Голосовой помощник помогает находить ответы на все вопросы, связанные с регионом.

Наш сегодняшний вопрос: "Ок, Сахалин. Что такое ледопады?"

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?