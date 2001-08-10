Лучшим сахалинским пожарным выдали значки к 75-летию области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель руководителя агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Таймураз Касаев вручил лучшим огнеборцам Анивского и Долинского районов памятные знаки Губернатора Сахалинской области "В честь 75-летия Сахалинской области", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Как многие помнят, в следующем году наша область отметит юбилейную дату, по поводу чего учрежден вышеупомянутый наградный знак. Его вручают за особый вклад в социально экономическое развитие Сахалинской области, за личное мужество и героизм, за развитие добровольчества, сохранение традиций милосердия, активную общественную деятельность и другие достижения.
- Вам не раз приходилось рисковать собой ради спасения чужих жизней. Ваши смелось, навыки и готовность всегда прийти на помощь нуждающимся достойны восхищения. Именно поэтому нет никаких сомнений, что Вы достойны этой награды - поздравил отличившихся Таймураз Касаев.
На данный момент среди работников Управления противопожарной службы Сахалинской области награды удостоились уже пять пожарных, но людей, которые их заслужили несомненно намного больше, поэтому разумеется они будут вручены и другим достойным кандидатам.
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