Армию Дальнего Востока проверят на готовность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе проходит масштабная проверка готовности войск к зимнему периоду обучения. Для этих целей в соединения и воинские части, дислоцированные в Приморском, Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях, Амурской и Еврейской автономной и Сахалинской областях, Республике Бурятия начали работу специальные комиссии из числа офицеров управления Восточного военного округа.

В ходе работы будут проведены строевые смотры, проверены вопросы боевой готовности, укомплектованности войск, состояние вооружения и военной техники, оснащенность учебно-материальной базы. Кроме того, перед началом нового учебного года, который стартует в войсках округа 1 декабря, во всех соединениях и воинских частях будут проведены занятия по технике безопасности при работах с вооружением и военной техникой, горюче-смазочными материалами, проведены тренировки по пожарной безопасности и тренировки по противодействию терроризму, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.