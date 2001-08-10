Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2021
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14:22, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске не будут закрывать подъездные пути к домам на Комсомольской

В Южно-Сахалинске не будут закрывать подъездные пути к домам на Комсомольской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заезд во дворы с ремонтируемого участка ул. Комсомольской осуществляется с двух сторон: в районе ТЦ «Аист»/ТЦ «Ковбой» и ТДЦ «Столица». Заказчиком работ принято решение производить работы на  участке от «Столицы» до перекрестка с ул. Пуркаева в следующем году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в настоящее время продолжается капитальный ремонт ул. Комсомольской. Сегодня специалисты заняты на участке от ТЦ «Аист»/ТЦ «Ковбой» до ТДЦ «Столица». Здесь ведутся земляные работы: производится замена земполотна и устройство ливневой канализации. Работы в рамках муниципального контракта завершатся на ул. Комсомольской в 2022 году.

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