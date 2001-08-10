Сахалинские приставы окажут островитянам бесплатную юридическую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 ноября 2021 года с 14 - 00 до 17-00 сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области окажут бесплатную юридическую помощь сахалинцам по вопросам, касающихся исполнительного производства, гражданского, семейного и трудового права, рассказали ТИА "Острова" в УФССП по Сахалинской области.

В рамках проведения бесплатной юридической консультации специалисты отдела правового обеспечения УФССП России по Сахалинской области готовы дать консультации по общим вопросам исполнительных производств по взысканию алиментов, определению порядка общения с ребенком и определению его места жительства, а также иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей при исполнении судебных актов.

Юридические консультации пройдут совместно с представителями Сахалинского регионального отделения Ассоциации юристов России в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.