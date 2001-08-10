Сахалинцам, пострадавшим от пожара дадут квартиры. Но не всем сразу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На совещании в областном правительстве глава региона поднял вопрос оказания помощи пострадавшим при пожаре южносахалинцам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Нужно приложить максимум усилий, чтобы поддержать людей в этой сложной ситуации. Семьи получили материальные выплаты. Теперь необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос с жильем. Особое внимание необходимо уделить семьям с детьми, в том числе маме с тремя детьми, которых мы навещали в больнице, а также людям, которые потеряли единственное жилье, – сказал Валерий Лимаренко.

Как рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, сейчас многодетная семья разместилась в общежитии регионального министерства образования. До Нового года она должна отметить новоселье. Жильем уже в декабре обеспечат пять семей, у которых сгорело единственное жилье.

Остальные семьи получат квартиры позже. Отметим, что дом был признан аварийным, и должен быть расселен в 2023 году. Поэтому собственникам, которые имеют иное жилье, предоставят выкупную стоимость или новую жилплощадь в установленные законом сроки.

Все собственники квартир, которые обратились с заявлением, получили выплаты – по 20 тысяч рублей на человека. Трем семьям с несовершеннолетними детьми дополнительно выплатили по 50 тысяч рублей.

Напомним, ночью 12 ноября произошло возгорание одноэтажного 15-квартирного деревянного дома по проспекту Мира 426Б. Было эвакуировано 22 человека. Троих детей с мамой оперативно госпитализировали. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения – не подтвердился. В день пожара семью в больнице навестил губернатор, распорядившись в кратчайшие сроки оказать всю необходимую помощь.