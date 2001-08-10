В Южно-Сахалинске продолжается прививочная кампания против коронавируса и гриппа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам напоминают, что защитить свое здоровье и пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа можно планово в поликлиниках по месту жительства, в мобильных пунктах либо коллективно на предприятиях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, организовать вакцинацию в удобном формате, практически без отрыва от работы, трудовым коллективам помогают специалисты департамента социальной политики Южно-Сахалинска. Подать заявку можно с 09.00 до 17.00 по телефону 312-710.
Медицинская бригада в назначенную дату выезжает на предприятие. Процедура проходит так же, как в медучреждениях. Перед проведением инъекции пациенты заполняют необходимые документы, затем фельдшеры проверяют состояние здоровья, собирают анамнез для выявления острой фазы хронических заболеваний и т. д.
Кроме этого, сделать прививку все желающие могут планово, обратившись в регистратуру любой городской поликлиники, позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10) или воспользоваться записью через портал Госуслуг. Привиться от ковида и гриппа без предварительной записи можно в мобильных медицинских комплексах, расположенных по адресам:
- пл. Победы - ежедневно с 09.00 до 22.00;
- ТЦ «Мегаберезка» – ежедневно с 10.00 до 18.00;
- ТЦ «Столица» - в рабочие дни с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00;
- ТРК «Сити Молл» - в рабочие дни с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00;
- на территории УФМС по Сахалинской области (пр. Мира, 56/6) - в будни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье - выходные.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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