"Фотогалерея Дальнего Востока" открылась на станции метро Выставочная в Москве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экспозиция, посвящённая развитию Дальнего Востока, открылась на станции метро Выставочная Московского метрополитена в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». На ней представлены 30 уникальных фотографий, которые рассказывают о ключевых инфраструктурных и промышленных проектах, о людях, работающих на дальневосточных предприятиях, и, конечно, об уникальной природе восточных регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региоанальном правительтсве.
Подобная фотовыставка в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве» проходит впервые. Её особенностью является то, что здесь представлены снимки как профессиональных фотографов, так и сотрудников компаний, реализующих свои проекты на территории ДФО.
Так, например, сразу несколько фоторабот посвящены историям людей, взявших и освоивших участки земли по программе «дальневосточный гектар». Среди этих людей – Борис Шавырин и Александр Попадько, которые построили и развивают пляжную станцию на сахалинском берегу Охотского моря. Или Михаил Утробин – бывший топ-менеджер, принявший для себя решение открыть собственную ферму в Хабаровском крае и добившийся в этом деле успеха. Или Андрей Шаплов, создавший на «дальневосточном гектаре» в таежной глубинке Приморья пекарню, работающую по старинным рецептам.
Серия снимков представляет крупнейшие инвестиционные проекты Дальнего Востока. На одном из них изображено Солнцевское угольное месторождение на Сахалине. Инвестор здесь планирует перевести грузовики на электрическую тягу и построить специальную инфраструктуру, позволяющую минимизировать углеродный след от производственной деятельности. Также представлены фотографии крупнейшей в России судоверфи «Звезда» и Амурского газоперерабатывающего завода – без преувеличения крупнейшей стройки в стране сегодня.
Еще несколько снимков демонстрируют красоту дальневосточной природы. Представлены панорамы Камчатки, курильского острова Онекотан, морского побережья Приморья и другиие.
Выставка также призвана напомнить жителям и гостям столицы, что сегодня Дальний Восток предоставляет огромные возможности для развития сельского хозяйства, промышленности и ведения бизнеса, что здесь живут и работают талантливые и интересные люди с особым характером и уникальными профессиями.
Выставка доступна к посещению для всех желающих до 29 ноября 2021 года.
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