Южносахалинцев старше 65 лет зовут на углубленное медобследование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается оздоровительная кампания по углубленному обследованию организма, в рамках которой горожане старше 65 лет могут бесплатно проверить свое здоровье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №4 Евгений Порешнев, с мая обследование в медучреждении прошли более 8000 человек.
- В нашей поликлинике в рамках программы диагностики населения действует несколько микропрограмм - это гастроэнтерология, урология, выявление нарушений органов слуха и зрения. Каждое медучреждение заявляет свои профильные направления, а в КДЦ, например, и областной больнице обследование проводится комплексно. Туда мы также можем направить наших пациентов при необходимости, - отметил Евгений Порешнев.
Напомним, в Южно-Сахалинске высокотехнологичный медосмотр горожане старше 65 лет могут пройти в клинико-диагностическом центре, областной клинической больнице, поликлиниках №2 и №4. Запись осуществляется в поликлиниках по месту жительства, по телефону 1-300 или по индивидуальному приглашению. Эта работа ведется в рамках проекта губернатора региона Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение».
Основные направления обследования - выявление новообразований, болезней сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, заболеваний костно-суставной системы. В медосмотр входят современные диагностические обследования сердца, сосудов шеи, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Пациентам предложат сдать все необходимые анализы, сделать компьютерную томографию, ЭКГ, а также пройти другие диагностические исследования.
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