Нет зимней хандре: идеи для отдыха в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Зима близко» - только звучит устрашающе, а по факту это время можно не переждать, а прогулять. ТИА «Острова» предлагает читателям провести свободные дни активно и с пользой. Вот план действий на сезон, когда на улицах столицы острова неизбежно холодает.

Собраться в поход

Да, именно в городе! Поход – это необязательно сложно, тем более в Южно-Сахалинске. Обязательное условие – тёплая одежда, термос с горячим напитком из местной ягоды-клоповки и хорошее настроение.

С максимальным комфортом и минимумом подготовки можно провести солнечные часы на восточной окраине города. Там находится парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, основанный японцами в начале 20 века. В нём много прогулочных аллей, большую часть парка занимает лес, что делает место ещё уютнее, есть озеро.

«Первый раз оказавшись в парке, переехав в этот город, очень удивился! Я был почти во всех городах Дальнего Востока, и могу назвать южно-сахалинский парк, пожалуй, самым современным и просторным. Мы всей семьей гуляем там и летом, и зимой», – отметил в разговоре с корреспондентом информагентства горожанин Василий Крайнов.

Сейчас в парке активно готовятся к зимнему сезону. Совсем скоро можно будет увидеть необычные ледяные и снежные фигуры, световые композиции. Руководитель городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Виктор Калюжный отметил, что ожидается много сюрпризов. Если раньше в холодное время здесь не было людей, то сейчас грань между летом и зимой стёрлась. Посетителей меньше не становится. Озеро превращается в ледовое поле, обустраиваются горки и каток.

Посетить островной дом живой природы

Через дорогу от парка культуры и отдыха находится знаменитый Сахалинский зооботанический парк – излюбленное место посещения для южносахалинцев и гостей города. Это единственный уголок живой природы в единственной области России на островах, находящийся в экстремально снежных климатических условиях.

Ежегодно Сахалинский зоопарк посещает свыше 140 000 островитян и гостей региона. Не только летом, но и в холодное время там приглашают на экскурсии выходного дня, мастер-классы, готовят весёлые мероприятия на свежем воздухе. Зарядиться хорошим настроением в зоопарке можно ежедневно с 10 до 18 часов. Приобрести входные билеты в кассах можно в будние дни с 10:00 до 17:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:30. Гостей ждут площадка «Деревенское подворье», экспозиции «Аквариум», «Экзотариум», «Приматы», действует прокат на пони (время работы можно уточнять на кассе).

«В Южно-Сахалинске очень крутой зоопарк. Смело могу назвать себя постоянным гостем. Здесь очень интересно, потому что можно не только на животных посмотреть, но и попасть, к примеру, на показательное кормление тигров или сурикатов. Дети просятся сюда чуть ли не каждые выходные, так что посещаем часто. Тем более, что отдых здесь стал выгоднее — как владелец Единой карты сахалинца, теперь ещё и получаю кэшбек 10 % при покупке билета в кассе парка», – рассказал информагентству горожанин Алексей Матюхов.

Вот такой интересный способ провести время вне дома всей семьей – побывать в Сахалинском зооботаническом парке, но при этом не потратить много денег.

«Акция – кешбэк 10% за покупку билетов – действует до 31 декабря 2021 года для всех наших гостей-владельцев единой карты с банковским приложением! Кроме того, воспользоваться картой и посетить зоопарк бесплатно можно в рамках программы «Сахалинское долголетие». Отметим, что благодаря единой карте люди от 55 лет и старше посещают зоопарк достаточно активно, многие приходят на бесплатные экскурсии», – сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе зооботанического парка.

Побыть туристом

Наверняка в островном регионе ещё много мест, где вы не были. Тем, кто прохлады не боится, местные туристические компании могут предложить различные интересности. Это морские экскурсии, джип-туры, «крабалки», – охота на крабов, поездки к сивучам, отдых на снегоходах по нестандартным маршрутам и не только.

«К нам скоро приедут друзья из столицы, раздумываем, чем их удивить. Первым делом точно организуем тур по зимнему Сахалину. Наслышана об экскурсиях на снегоходах с посещением станции «Перевал» и японских тоннелей, также было бы здорово удивить друзей подлёдной рыбалкой. Обратимся к профессионалам и закажем поездку, тем более приятно, что теперь можно и скидку получить!», – отметила в разговоре с информагентством жительница Южно-Сахалинска Любовь Новгородова.

В ряде турагентств при предъявлении Единой карты сахалинца тем, кто хочет отдохнуть, готовы предложить бонусы. Так, в компании «Сахалинский путеводитель» отмечают: «На наши экскурсии для всех клиентов-владельцев социальной карты действует десятипроцентная скидка. Это идея, которую мы давно и искренне поддерживаем!»

ТИА «Острова» перечислило далеко не все варианты для интересного отдыха жителей и гостей региона в холодное время года. Остров и его столица много чем могут удивить. В погоне за природой не будем сбрасывать со счетов другие достопримечательности. В следующем материале расскажем читателям, какой может быть культурно-развлекательная программа в пределах Южно-Сахалинска.