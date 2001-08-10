В администрации Южно-Сахалинска провели очередную вакцинацию сотрудников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 70 сотрудников городской администрации, подведомственных учреждений и их родственники сделали прививку от коронавируса. Также всех желающих вакцинировали против гриппа и пневмококковой инфекции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Содействие в проведении прививочной кампании оказывает департамент социальной политики. Напомним, что трудовые коллективы Южно-Сахалинска также могут подать заявку на проведение выездной вакцинации по телефону 312-710. Медицинские работники выедут на предприятие в рамках сформированного графика. На местах медики проведут предварительное обследование, ответят на вопросы пациентов, дадут необходимые рекомендации и т. д.
- Сегодня в администрации областного центра выездная вакцинация прошла уже в четвертый раз. Медики делали прививки от ковида, гриппа, пневмококковой инфекции. Те, у кого прошло уже более полугода после последней вакцинации против коронавируса, могли ревакцинироваться, - рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.
Прививочная кампания против коронавируса и гриппа продолжается и в поликлиниках Южно-Сахалинска. Сделать прививку все желающие могут планово, обратившись в регистратуру любой городской поликлиники или позвонив на горячую линию 1-300 добавочный 10. Также запись доступна через портал Госуслуги.
Кроме этого, для удобства горожан вакцинация без предварительной записи организована в мобильных пунктах города. Они расположены в торговых центрах «Столица» (в будни - с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00), «МегаБерезка» (ежедневно с 10.00 до 18.00), ТРК «Сити Молл» (в будни - с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00), на пл. Победы (ежедневно с 09.00 до 22.00), а также в рабочие дни действует мобильный пункт на территории УФМС по Сахалинской области (пр. Мира, 56/6). Прививку там можно сделать с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье — выходные. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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